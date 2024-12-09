مؤتمر جريدة دوت الخليج.. عاطر حنورة: التوسع في مشروعات المشاركة مع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد الشق الأخر لزيادة حجم القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأضاف حنورة في الجلسة الأولى بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، والذي ينعقد اليوم الإثنين، أن مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة مثل الموانئ والطرق والمستشفيات والمدارس ومحطات الصرف الصحي وغيرها أصبحت من أهم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تصب أساسا في صالح المرونة والعبور الهادئ للاقتصاد، لكن أبرز مشكلاتها هو التمويل الذي يعتبر عبء على مقدم الخدمة أو المستثمر الذي تشتري منه الدولة الخدمة فيما بعد.

وأكد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن القطاع الخاص يمتلك بلا شك المرونة بشكل أكبر من الحكومة، لأنه يمتلك أدوات ونظم إدارية غير موجودة في القطاع الحكومي المكبل بقواعد ولوائح لإدارة المال العام، كما أن إسناد المشروعات للقطاع الخاص تعني الحصول على خدمة أحسن وإدارة أفضل للمشروع، وبالتالي التوسع في هذا الأمر سيكون من نتائجه عبور المرحلة الحالية بشكل أكثر مرونة وإيجابية.