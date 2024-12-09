مؤتمر جريدة دوت الخليج.. حنورة: توزيع المخاطر في عقود المشاركة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن التحدي الأكبر في مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة يتمثل في إقناع القطاع بالارتباط بعقد طويل الأجل مع الحكومة لمدة 20 عاما ومواجهة المخاطر المحتملة في هذه المدة.

وأضاف حنورة، في الجلسة الأولى بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، والذي ينعقد اليوم الإثنين، أن الحكومة أجرت العديد من التعديلات في هذا الشأن وخاصة في شكل العقود الموقعة مع المستثمرين، بحيث يتم إعادة توزيع توزيع المخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المخاطر التي يجب على الحكومة تحملها مثل تغيير سعر الصرف والفائدة العالية وغيرها، كما يجب على القطاع الخاص أن يتحمل بعض المخاطر أيضا.

وتابع، “العقد هو المشكلة الأكبر في مشروعات المشاركة، وبالتالي لابد أن يكون كافة الحقوق موجودة في العقود بين الطرفين، مع وضع آليات واضحة حتى يستطيع الطرفان مواجهة أي مشكلات قد تظهر على المدى الطويل”، لافتا إلى أن هناك مشروعات ناجحة جدا مرت بمخاطر عديدة خلال الفترة الماضية مثل التعويم، ولكن بسبب الآليات الموجودة في العقود تم عبور المرحلة الماضية بسلام، لأنها عقود متوازنة وجيدة والمخاطر موزعة فيها بشكل جيد بين الطرفين، وتم استغلال مرونة القطاع الخاص بها مع تحميل بعض الجهات الحكومة للمخاطر.

وأشار إلى أن مشروعات البنية الأساسية والمرافق تغير دور الدولة من مقدم إلى منظم ومراقب للخدمة، وهذا الأمر يتطلب حسن إدارة العقود طويلة الأجل، وأن تعمل بانتظام ولا تتأثر الخدمة المقدمة فيها بأي مخاطر محتملة.