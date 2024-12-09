مؤتمر جريدة دوت الخليج.. عبير لهيطة: النقل يمثل 30-35% من تكلفة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج – قالت عبير لهيطة، العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل – إيجترانس، إن قطاع النقل واللوجستيات يشكل جزءًا أساسيًا في تحديد تكلفة المنتجات ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

وأوضحت لهيطة، خلال مشاركتها في جلسة “إدارة التضخم” ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس بعنوان “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، أن تكلفة النقل في مصر قد تصل إلى 30-35% من تكلفة المنتج، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة التي لا تتجاوز 8-10%.

وأضافت أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، في ظل تقليص دعم الدولة للمحروقات، يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة المنتجات، حيث يسجل كل دولار زيادة في تكلفة البترول حوالي 4% زيادة في التكلفة النهائية للنقل.

وأشارت إلى أهمية تحسين كفاءة النقل واللوجستيات من خلال تقليل الهدر في حركة النقل، حيث أن أكثر من 30% من المركبات تسير على الطرق دون حمولة كاملة.

ولفتت إلى أن سوق النقل في مصر تعاني من حالة تفتيت كبيرة، حيث لا تمثل الشركات الكبيرة سوى 2% فقط من السوق، مما يستدعي تنسيقًا وتعاونًا بين الجهات المختلفة لتحسين الكفاءة وزيادة التنافسية، مما بدوره يساهم في الحد من تأثير التضخم على المنتجات.