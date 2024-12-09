مؤتمر جريدة دوت الخليج.. المهندس نجيب ساويرس: معوقات قانونية تقف…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج – قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن قطاع المدفوعات في مصر يواجه تحديات قانونية تعيق تطوره وتوسعه.

وأشار ساويرس إلى أن أحد المعوقات الرئيسية يتمثل في اشتراط أن يكون لدى الشركات العاملة في هذا القطاع شراكة مع بنك.

وتابع: لو كان الهدف إنشاء بنك متخصص، فإن اشتراطات القانون الحالية لا تحقق هذا الهدف، حيث يصبح البنك شريكًا منافسًا للشركة، مما يعرقل تقدمها.

جاء ذلك في مقابلة صحفية أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، اليوم الإثنين.