مؤتمر جريدة دوت الخليج ..أحمد علي عبد الرحمن: المستثمر المحلي يقود…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ أكد أحمد علي عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، أن المستثمر المحلي أصبح ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ثقته في السوق المحلية تبعث إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية المصرية.

وأضاف عبد الرحمن خلال مشاركته في الجلسة الأولى ” إدارة التضخم” في مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس ” الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين بيئة الأعمال من خلال معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وإطلاق برامج أكثر وضوحًا لدعم التصدير.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأعرب عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة بإجراءات حكومية لتذليل العقبات وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات الكبرى.