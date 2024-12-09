مال وأعمال

مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: الوضع بالمنطقة محفوف…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: الوضع بالمنطقة محفوف… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري خلال الجلسة الثانية بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، إن الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط يشهد تحديات كبيرة، مشيرًا إلى تصاعد الأحداث في سوريا وليبيا وأثرها على الاستثمارات.

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وأضاف في مقابلة صحفية أجراها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج، أن المنطقة تواجه خيارين صعبين: إما أنظمة دينية متطرفة أو حكومات دكتاتورية، وهو ما يعقد المشهد الاستثماري في دول مثل سوريا، التي ما زالت تعاني من حالة من الركود والتخلف التكنولوجي والاقتصادي.

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وفي حديثه عن الوضع في مصر، أكد ساويرس أن هناك تقدمًا ملحوظًا خلال العشرين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن البلاد قد شهدت تحسنًا كبيرًا في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق ، وكذلك تنامي القطاع الخاص الذي أصبح لديه قدرة تنافسية قوية في التصدير.

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وأضاف ساويرس أنه على الرغم من الظروف الصعبة في بعض الدول المجاورة، مثل السودان والعراق، فإن مصر تظل أفضل بكثير مقارنة بالكثير من هذه الدول، مؤكدًا أن الوضع في البلاد أفضل من العديد من الدول الكبرى مثل البرازيل التي زارها مؤخرًا.

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كما أكد على أهمية التركيز على زيادة الصادرات وضرورة تحسين المناخ الاستثماري بشكل عام، خاصة في القطاعات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية.

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وأشار ساويرس إلى أن البورصة المصرية تشهد نموًا ملحوظًا، وهو مؤشر إيجابي بالنسبة للمستثمرين، معتبرًا أن الوضع في مصر يشهد تحسنًا مستمرًا على الرغم من التحديات السياسية في المنطقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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