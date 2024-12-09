مؤتمر جريدة دوت الخليج .. أحمد علي عبد الرحمن: التأثير المتوقع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ أكد أحمد علي عبد الرحمن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، أن تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الخاص بالتضخم المفرط سيكون محدودًا على الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون دفتريًا بشكل أساسي وليس له انعكاسات كبيرة على التدفقات النقدية للشركات.

وأوضح عبد الرحمن، في حديثه خلال الجلسة الأولى ” إدارة التضخم ” بفعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس” الإصلاح المرن “- عبور هادئ لتحديات الاقتصادوالذي ينعقد اليوم الإثنين، أن المستثمرين الاستراتيجيين يركزون بشكل رئيسي على قدرة الشركات على توليد تدفقات نقدية إيجابية على المدى الطويل، وهو ما يُعتبر العامل الأهم في قرارات الاستحواذ.

وقال إن التأثير الذي قد يترتب على المعيار المحاسبي رقم 51 سيظل محصورًا في المعالجات المحاسبية التي قد تأخذ وقتًا حتى تتضح الرؤية بشأن كيفية التعامل معها.

وأضاف عبد الرحمن أن التأثير الأكبر على الاستثمارات الأجنبية سيكون مرتبطًا بدورة التيسير النقدي المتوقع أن تبدأ في الربع الأول من العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيشجع المستثمرين الأجانب، خاصة الاستراتيجيين منهم، الذين يتمتعون بنظرة استثمارية طويلة الأمد.

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وأكد عبد الرحمن أن القطاع الاستثماري في مصر قد يشهد زيادة في الاستحواذات الاستراتيجية، خاصة في القطاعات الدفاعية.

ورغم ذلك، استبعد عبد الرحمن حدوث اندماجات كبيرة في الفترة المقبلة نظرًا لتأثيرات المعالجات الضريبية والمحاسبية التي تتطلب وقتًا طويلًا.

وأشاد بتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطًا أكبر في السوق المصري، مع تزايد الاستثمارات المباشرة والاستحواذات الاستراتيجية، مدعومة بتحسن بيئة الأعمال وارتفاع النشاط في سوق رأس المال.