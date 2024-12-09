مؤتمر جريدة دوت الخليج.. أحمد علي عبد الرحمن: زخم الاستثمار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فريق دوت الخليج – قال أحمد علي عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، إن التمويل غير البنكي لعب دورًا محوريًا في سد فجوات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاعات التأجير التمويلي وتمويل الأفراد.

وأضاف عبد الرحمن، في الجلسة الأولى بعنوان “إدارة التضخم” لمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين، أن التمويل المصرفي في مصر لا يزال يتمتع بنسبة سيولة مرتفعة.

واستدرك: “لكن نسبة توظيف القروض إلى الودائع لا تزال أدنى من المستويات التاريخية. حيث تتراوح بين 50% و60%، مقارنة بمستويات أعلى في أسواق أخرى”.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الاستثمار المباشر والملكية الخاصة في مصر لم يشهدا عودة الزخم الذي كان يميز هذه القطاعات قبل عام 2008، مرجعًا ذلك إلى تحديات متعددة، أبرزها تقلبات سعر الصرف، والسياسات الضريبية، والإجراءات الاقتصادية العامة، ما أدى إلى تردد المستثمرين الاستراتيجيين في ضخ استثمارات كبرى.

وأشاد بالمجهودات الحكومية الأخيرة لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال يشكلان عناصر حاسمة لتعزيز جاذبية السوق المصرية.

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وأضاف أن السوق تتمتع بمقومات تنافسية بارزة، مثل حجم السوق والفرص الاستثمارية، التي تجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأكد أهمية استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية للمستثمرين كعوامل أساسية لاستعادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر والملكية الخاصة.