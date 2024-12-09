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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. أحمد عطا: الفائدة المرتفعة الفرامل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:14 مساءً - فريق دوت الخليج- وصف أحمد عطا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، أسعار الفائدة المرتفعة بأنها “الفرامل الضاغطة” لنمو القطاع الصناعي.
وأكد عطا، في الجلسة الأولى بعنوان “إدارة التضخم” لمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين، تحسن الأوضاع الاقتصادية، واستدرك: لكن ما زالت هناك ضغوط مسيطرة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية إن الأوضاع الاقتصادية حرمت شركات الأدوية متوسط الحجم ذات حجم أعمال مليار جنيه من التمويلات المصرفية؛ نظرا لارتفاع الفائدة، وهو ما أثر على معدلات النمو.
ومن ناحية أخرى، أشار إلى تأثر صناعة الدواء بفعل انهيار واحدة من الشركات المتخصصة في مجال الصيدليات وهي 19011 بداية 2022، وهو ما انعكس على شركات التوزيع وتسبب في خسائر مالية.
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