مؤتمر جريدة دوت الخليج.. د. إسلام عزام: قرارات لحوكمة قطاع التأمين…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:14 مساءً - فريق دوت الخليج – قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنها تعمل على عدة قرارات لحوكمة قطاع التأمين.

وأضاف عزام، في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين، إن الهيئة تستهدف وضع نسب لقنوات استثمار حقوق حملة الوثائق، بعد إصدار القواعد الخاصة بالشطب والقيد لصناديق التأمين الخاصة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل أيضا على قواعد التأسيس والترخيص، بجانب القواعد الخاصة بالتعامل مع الشكاوى، عن طريق إلزام شركات التأمين بتوفير وحدة للشكاوى، ووضع أسس للتعامل معاها في مدة تصل إلى شهر.