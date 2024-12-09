مؤتمر جريدة دوت الخليج.. أحمد عطا: 5% انخفاضا في حجم القطاع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:14 مساءً - فريق دوت الخليج – قال أحمد عطا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، إن القطاع الصناعي- غير البترولي- انخفض بنسبة 5% خلال العام الجاري نتيجة للتحديات الاقتصادية.

وأشار عطا، في الجلسة الأولى بعنوان “إدارة التضخم” لمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين، إلى أن القطاع الدوائي مر بتحديات كبرى، منها ارتفاع سعر صرف الدولار.

كما لفت إلى تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.5% خلال العام الماضي، مؤكدا أن الانكماش سيطر على أداء الصناعة بضغط من العمل في اقتصاد تضخمي.

وشدد على أن دورة الإنتاج في الصناعة تستغرق عاما مع ارتفاع أسعار الخامات وهو ما ينعكس على التكاليف الإنتاجية.