مؤتمر جريدة دوت الخليج.. د. رانيا المشاط: تريليونا جنيه حجم…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:14 مساءً - فريق دوت الخليج – قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن حجم الاستثمارات الكلية لهذا العام يبلغ تريليوني جنيه تقريبًا، وإن نصفها استثمارات عامة والآخر استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف المشاط، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين، أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة العام المالي الجاري 2024- 2025، مع الأخذ بالاعتبار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي حدده مجلس الوزراء لأول مرة العام الماضي، والمقرر بقيمة تريليون جنيه.

وأشارت إلى أن تمكين القطاع الخاص، واستعادة دوره في قيادة جهود التنمية هدف رئيسي للحكومة، مؤكدة أنه من المستهدف البناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف تحفيز القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أن الوزارة نفذت برنامج تمويل سياسات التنمية مع عدد من الشركاء الدوليين، في إطاره توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية.