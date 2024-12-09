مؤتمر جريدة دوت الخليج.. د. رانيا المشاط: الانتهاء من إعداد ميثاق…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس الذي انعقد تحت شعار ” الإصلاح المرن :عبور هادئ لتحديات الاقتصاد “، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من مراجعة ميثاق وطني لدعم ريادة الأعمال بحلول الربع الأول من عام 2025، مع البدء في تفعيل العديد من الحوافز والإجراءات التي يتضمنها، لدعم بيئة الشركات الناشئة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضحت المشاط في مقابلة صحفية أجراها أحمد رضوان، رئيس تحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج ،أن هذا الميثاق يأتي كجزء من جهود الدولة لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه يتم صياغته بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، منها وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، ووزارة الاتصالات، ووزارة التعليم العالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الميثاق يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل يتضمن توصيات القطاع الخاص بشأن التشريعات، واللوائح، والحوافز التي تساهم في تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة.

ونوهت أن الميثاق يعمل على تعزيز الابتكار وربط ريادة الأعمال بالأهداف التنموية للدولة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة المستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تركز من خلال الميثاق على وضع آليات للحفاظ على الكفاءات الوطنية وسط المنافسة الدولية والإقليمية الشديدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الموارد البشرية وريادة الأعمال كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

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وأوضحت أن مصر تطمح لأن تكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في أفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتطور بيئة الأعمال فيها.

كما أكدت أن هذا الميثاق سيسهم في جذب الشركات الناشئة الأفريقية للعمل من مصر، مع توفير حوافز وإصلاحات تدعم توسع هذه الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.