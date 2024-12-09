مؤتمر جريدة دوت الخليج.. أحمد كجوك: برنامج طموح للنشاط التصديري…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:14 مساءً - فريق دوت الخليج – قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة بصدد الإعلان عن برنامج طموح، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لمساندة النشاط التصديري خلال العام المالي المقبل.

وشدد كجوك على أن الحكومة تعمل على غلق كل الملفات القديمة لمساندة المصدرين.

جاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجراها أحمد رضوان، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج، في الجلسة بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن الحكومة تحاول العبور بهدوء لتحديات الاقتصاد عبر إطلاق حزمة متكاملة للمستقبل بالشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على شراكات تتبنى التوازن وتحقق المنفعة العامة.