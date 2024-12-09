مؤتمر جريدة دوت الخليج.. د. رانيا المشاط: فلسفة مختلفة لتحسين…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:14 مساءً - فريق دوت الخليج – قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنها تسعى من خلال أنشطتها وبرامجها إلى تطبيق فلسفة مختلفة من أجل تحسين فاعلية خطط التنمية، والتكامل بين الموارد المحلية والدولية، ودعم مستهدفات برنامج الحكومة.

وأضافت المشاط، في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تطبيق منهجية في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025-2026، وهو ما يُناقش مع مختلف الوزارات وجهات الدولة.

وأوضحت أن هذه المنهجية تستند إلى منظور تنموي شامل، ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج الحكومة بالإضافة إلى الخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد ولائحته التنفيذية، التي يجري الآن الانتهاء منها.

وأكدت أن تلك المنهجية تعكس التوجه الأساسي خلال المرحلة المقبلة، من أجل المثول إلى منظومة تخطيط تتسم بالكفاءة والفاعلية، ودفع التنمية الشاملة في الدولة، باستخدام جميع الأدوات المتاحة.

كما تطرقت إلى جهود الحكومة لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص.