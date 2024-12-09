مال وأعمال

مؤتمر جريدة دوت الخليج.. أحمد كجوك: ندرس إطلاق مبادرتين لمساندة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. أحمد كجوك: ندرس إطلاق مبادرتين لمساندة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:14 مساءً - فريق دوت الخليج – قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة بصدد الإعلان عن مبادراتين جديدتين لمساندة الأنشطة الواعدة.

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وأوضح كجوك أن المبادرة الأولى خاصة بالإنفاق الاستثماري للشركات لرفع قدراتها الإنتاجية، والثانية متعلقة بوزارة البترول والمواطن لتحقيق كفاءة ووفر في استخدامات الطاقة.

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جاء ذلك في مقابلة صحفية أجراها أحمد رضوان، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين.

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وقال وزير المالية إن الأداء المالي للحكومة متوافق مع المستهدفات الموضوعة على الرغم من التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن وضع الموازنة جيد؛ مدفوعا بنشاط القطاع الخاص.

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وأكد كجوك أن إجراءات إيجابية بصدد الإعلان عنها للقطاع الخاص، مع الالتزام بمساندة القطاع الخاص.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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