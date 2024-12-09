مؤتمر جريدة دوت الخليج.. أحمد كجوك: ندرس إطلاق مبادرتين لمساندة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:14 مساءً - فريق دوت الخليج – قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة بصدد الإعلان عن مبادراتين جديدتين لمساندة الأنشطة الواعدة.

وأوضح كجوك أن المبادرة الأولى خاصة بالإنفاق الاستثماري للشركات لرفع قدراتها الإنتاجية، والثانية متعلقة بوزارة البترول والمواطن لتحقيق كفاءة ووفر في استخدامات الطاقة.

جاء ذلك في مقابلة صحفية أجراها أحمد رضوان، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين.

وقال وزير المالية إن الأداء المالي للحكومة متوافق مع المستهدفات الموضوعة على الرغم من التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن وضع الموازنة جيد؛ مدفوعا بنشاط القطاع الخاص.

وأكد كجوك أن إجراءات إيجابية بصدد الإعلان عنها للقطاع الخاص، مع الالتزام بمساندة القطاع الخاص.