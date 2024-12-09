مؤتمر جريدة دوت الخليج.. د. رانيا المشاط: سياسات داعمة لريادة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس، أن مصر تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع كسبيل للخروج من تحديات الدول متوسطة الدخل، وهو ما يتطلب تطبيق سياسات مبتكرة تركز على تعزيز ريادة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص.

وأوضحت المشاط خلال مقابلة صحفية أجراها أحمد رضوان، رئيس تحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج ،أن النمو الاقتصادي المتسارع لا يتطلب فقط تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وإنما ضمان استدامة تسارع هذا النمو، وهو ما يتحقق من خلال سياسات داعمة لريادة الأعمال وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

أشارت الوزيرة إلى أن مصر تتمتع بمقومات تجعلها مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في أفريقيا، معربة عن تطلعها لجذب المزيد من الشركات الناشئة الأفريقية للعمل في مصر، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وإجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية.

وأضافت المشاط أن مصر يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتوسعات هذه الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت على التزام الحكومة بدعم رواد الأعمال، ليس فقط عبر السياسات، بل من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يضمن تحويل مصر إلى منصة رئيسية لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في أفريقيا والمنطقة.