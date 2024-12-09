مؤتمر جريدة دوت الخليج.. د. رانيا المشاط: التطورات الجيوسياسية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - فريق دوت الخليج _ أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس يأتي في وقت تسعى فيه الدول من أجل النهوض بالاقتصاديات وتعزيز قدرتها على الصمود في ظل التطورات المتلاحقة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، ” لا نتحدث كثيرا عن التطورات الجيوسياسية، والاقتصادية، والإقليمية والدولية، المتلاحقة منذ 2020، والتي أصبحت هي المحور الرئيسي للنقاش، في كافة المحافل الدولية والعالمية التي تنعقد، وباتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة التي تحاول اللحاق بركب التنمية.”

وأشارت إلى التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرا حول الأفاق الاقتصادية العالمية، إلى أن أداء النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية هو الأضعف على مدار 30 عاما.