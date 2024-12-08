نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن مبروك: الحوافز الضريبية بحاجة لآليات واضحة لتحقيق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ يرى حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات ومدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، أن الحوافز الضريبية والتيسيرات التي أعلن عنها وزير المالية، بحاجة إلى آليات تنفيذ واضحة لتتمكن من تحقيق التأثير المطلوب على القطاع الصناعي.

أشار مبروك في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بتطبيق هذه الحوافز، لافتًا إلى أن عدم وضوح التعليمات والإجراءات التنفيذية من الجهات المختصة يسبب إرباكًا للمصانع والمستثمرين.

مبادرة تمويل الصناعة بعائد 15% تواجه تحديات في التطبيق الكامل

وأوضح أن مبادرات دعم الصناعة مثل مبادرة الـ 15% التي أطلقها البنك المركزي المصري، لم تصل بعد إلى مرحلة التطبيق الكامل السلس، حيث يواجه المستفيدون صعوبة في الحصول على الخدمات من فروع البنوك التي تفتقر إلى تعليمات واضحة بشأن تمويلات المبادرة.

وأضاف مبروك، أن الحوافز الحالية مثل تلك التي تستهدف الشركات الصغيرة بحجم أعمال لا يتجاوز 15 مليون جنيه، قد تكون غير كافية لدعم القطاع بشكل كامل، مشددًا على أهمية توسعة قاعدة المستفيدين لتشمل المزيد من الصناعات.

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وأكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، على أهمية الرقمنة في تحسين الأداء الضريبي وتعزيز الشفافية. ونوه إلى أن مشكلات توحيد الرسوم وتعدد جهات تحصيلها تمثل عائقًا رئيسيًّا أمام المستثمرين والصناع، حيث يضطر المستثمرون لدفع رسوم مختلفة لجهات متعددة، ما يشكل عبئًا إضافيًّا ويؤثر سلبًا على سير العمل.

الحوافز الحالية غير كافية لدعم الصناعات الصغيرة بشكل كاف

وأوضح مبروك، أن تطبيق نظام “الشباك الواحد” أصبح ضرورة ملحة لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، إذ إن عدم دخول هذا النظام حيز التنفيذ حتى الآن يفاقم تعقيدات التعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية.

وأضاف أن نقل اختصاصات بعض القضايا من وزارة الصناعة إلى وزارة الاستثمار والتجارة ساهم في زيادة الإرباك، مؤكدًا أن هذه التحديات تحتاج إلى حلول سريعة.

وأشار حسن مبروك إلى أن اتحاد الصناعات يعمل على تقريب وجهات النظر بين المستثمرين والجهات الحكومية من خلال الاجتماعات المتواصلة مع المسؤولين، بما في ذلك وزير الاستثمار، لطرح المشكلات والبحث عن حلول عملية.

وبخصوص التوقعات للقطاع خلال العام المقبل، قال مبروك، إنه ورغم استمرار أزمة مدخلات الإنتاج وعدم وجود تغييرات كبيرة في الأوضاع الحالية من المتوقع أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًّا أو انخفاضًا طفيفًا، إلا أنه حذر من خطورة إغراق السوق بمنتجات بأسعار غير عادلة، مما قد يؤثر على الصناعات المحلية.

وأكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، أن الجهود مستمرة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق استقرار اقتصادي، معربًا عن أمله في أن تساهم الإجراءات الحكومية المرتقبة في تحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.