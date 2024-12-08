جسور التجارة العربية الإفريقية: 34 مليون دولار صفقات محتملة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - محمد أحمد .. نظم برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، مبادرة تهدف إلى تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية، فعاليات الدورة الرابعة من الاجتماعات الثنائية في قطاع الصناعات الغذائية، بالتزامن مع معرض “فوود أفريكا” الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في جمهورية مصر العربية.

شارك في هذه الفعالية 165 شركة، تضم 129 مُصدِّرًا و36 مورّدًا من الدول العربية والإفريقية، حيث عُقدت اللقاءات التجارية على مدار يومين بهدف دعم الشراكات الاقتصادية وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية.

وعلي مدار يومين، نجح برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في تنظيم 745 اجتماعًا ثنائيًا بين الشركات العربية والإفريقية، حيث تناولت المناقشات معاملات تجارية محتملة بقيمة إجمالية قُدِّرت بنحو 34 مليون دولار أمريكي.

وركزت الفعالية هذا العام على تمكين الشركات من توسيع نطاق أسواقها وتعزيز التكامل الإقليمي، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبه قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية:إنه منذ إطلاق البرنامج عام 2017، كان جسور التجارة العربية الإفريقية أداة محورية لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإفريقية. وتعكس الدورة الرابعة من الاجتماعات الثنائية التزامنا المستمر بخلق فرص للشركات، والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.”

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وأوضح أن برنامج جسور منذ إطلاقه عام 2017، نظّم فعاليات سنوية لتعزيز فرص التعاون التجاري في قطاعات حيوية. فقد تم تنظيم 6 دورات اجتماعات ثنائية في قطاع الصناعات الدوائية، ما أسفر عن شراكات مهمة في مجالات الصحة والدواء.

وأشار إلي تركيز الاجتماعات السابقة في قطاع الصناعات الغذائية على الزراعة والإنتاج الغذائي، ما ساهم في تعزيز الروابط التجارية بين الدول العربية والإفريقية.

ونوه سنبل، بأن هذه الفعاليات تشكل منصة استراتيجية للشركات لتوسيع شبكات أعمالها والمساهمة في تحقيق رؤية البرنامج لتكامل اقتصادي وتجاري مستدام بين المنطقتين.