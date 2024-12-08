نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: تنفيذ 16.8 ألف مشروع والانتهاء من تطوير 100 قرية ضمن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وذلك حتى نهاية نوفمبر.

295 مليار جنيه معدل الإتاحة المالية بنسبة 84.4%

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مٌعدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة؛ بلغ 85.5% بنهاية نوفمبر 2024، كما بلغت الإتاحة المالية 295.5 مليار جنيه، بنسبة 84.4%، فضلًا عن وصول عدد المشروعات المنتهية إلى 16812 مشروع، مع الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية بلغت 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مواطن، موضحة أن ذلك ساهم في تحسن مؤشر “معدل إتاحة الخدمات الأساسية” بحوالي 69 نقطة مئوية.

وأوضحت أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يمثل المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، والبالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية، وتتجاوز تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى فقط 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم تسجيل المشروع على منصتي الأمم المتحدة “مسرعات تحقيق الأهداف” ومنصة “أفضل الممارسات” وذلك نظراً لدور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية كافة، فضلاً عن مستهدفات المشروع ونتائجه المحددة القابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد، فضلًا عن ارتكازه على مبدأ المشاركة في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة.

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وتابعت أن «حياة كريمة»، يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحةً أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، مؤكدةً أن المشروع يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.

*قطاع التعليم*

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» حتى نهاية نوفمبر، حيث تناول التقرير موقف المشروع في مجال التعليم.

إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة ومحو أمية 510 ألف مواطن

ولفتت أن المشروع ساهم في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن، الأمر الذي ساهم في خفض كثافة الفصول خاصةً في محافظات “المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط” بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية، بالإضافة إلى انخفاض معدل الأمية في المحافظات المستفيدة بمُعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و2024، فضلًا عن استفادة 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.

*قطاه المياه والصرف الصحي*

كما تطرق التقرير إلى الموقف التنفيذي للمشروعات في مجال الصرف الصحي، حيث أوضح التقرير استحواذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، مع الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء كذلك من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية.

الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي

وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة نتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء تلك المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% مقارنة بنسبة 12% عام 13/2014.

248 محطة مياه شرب و1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب للمنازل

وفي مجال مياه الشرب، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، و 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، لينتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.

*الغاز الطبيعي والاتصالات*

وفي مجال الغاز الطبيعي، أكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الانتهاء من توصيل شبكات الغاز لنحو 506 قرية، مما نتج عنه زيادة عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعي بنسبة 299% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024،

وفي مجال الاتصالات، أشار التقرير إلى الانتهاء من توصيل 766 قرية بشبكة الألياف الضوئية، نتج عنه زيادة عدد المشتركين في خدمة الاتصالات بنسبة 41%، فضلًا عن تركيب 1277 برج شبكات محمول لتحسين خدمات الاتصالات.

*الشمول المالي*

وسرد التقرير الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” في مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من مؤسسات التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد.

يادة نسبة الشمول المالي وتوفير 65 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لـ 2.9 مليون مواطن

وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية الوحدات المحلية كافة بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف انترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.

*مشروعات جاري تنفيذها*

يُشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” يدعم جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يُساعد المشروع في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث أن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى وهي فارس بأسوان، نهطاي بالغربية، شما بالمنوفية؛ للحصول على شهادة “ترشيد”للمجتمعات الريفية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء وذلك ضمن مُبادرة “القرية الخضراء”.