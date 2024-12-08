نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يتفقد مصر للغزل والنسيج للوقوف على آخر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - رنا ممدوح _ أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية موسعة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، للوقوف على آخر مستجدات مشروعات التطوير وتقدم الأعمال في مختلف المواقع ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأطلع الوزير، على سير العمل والإنتاج في مصنع “غزل 4” الجديد والمقام على مساحة 24.6 ألف متر وعمليات البيع، والتصدير الذي يمثل غالبية إنتاجه، و التشغيل التجريبي لمصنع “غزل 1” الجديد والذي يضم أكبر عدد من المرادن تحت سقف واحد (نحو 183 ألف مردن) بمساحة 62.5 ألف متر، وبدء تجارب التشغيل في مصنع “تحضيرات النسيج 1” الجديد، وكذلك بدء تركيب الماكينات الحديثة في مصنع “تحضيرات النسيج 2” الجديد.

وخلال جولته، استعرض المهندس شيمي تقدم الأعمال في المصانع التالية: مصنع “غزل 6” الجديد ومساحته 17.7 ألف متر، والمجمع الجديد للنسيج والصباغة بمساحة نحو 77 ألف متر، ومراحل الاختبارات النهائية لمحطة الكهرباء الجديدة تمهيدا لإطلاق التيار الكهربائي.

والتقى الوزير بممثلي شركات المقالاوت المنفذة مؤكدا على ضرورة تكثيف العمل لإنجاز كافة المشروعات وفق التوقيتات المحددة بعد ضغط الجداول الزمنية.

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وحرص وزير قطاع الأعمال أيضا على متابعة أعمال رفع كفاءة المصانع القائمة حيث قام بتفقد عدد من مصانع الغزل والنسيج والتفصيل، ومتابعة تشغيل بعض الماكينات المتوقفة بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير قطع الغيار.

وشدد على ضرورة تشغيل المصانع بالطاقات الإنتاجية القصوى والاستغلال الأمثل لكافة القدرات المتاحة ومواصلة تحسين بيئة العمل والالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة.

وخلال الزيارة، أكد المهندس محمد شيمي، أن شركة غزل المحلة تعد واحدة من أبرز وأهم القلاع الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تمثل جانبا كبيرا في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، هذه الصناعة الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، والذي يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن شركة غزل المحلة، باعتبارها واحدة من أكبر شركات الغزل والنسيج في مصر، تعد نموذجاً لهذه الإصلاحات الكبرى التي تشمل جميع مصانع القطاع، وتتضمن إدخال أحدث الآلات والمعدات لتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب هذه التقنيات الحديثة.

وأضاف الوزير أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل نقلة نوعية في تاريخ القطاع الصناعي المصري في إطار رؤية “مصر 2030”.

وأوضح أن المشروع يشمل كافة المراحل الإنتاجية بدءا من زراعة الأقطان مرورا بالعمليات الصناعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائي والتسويق والبيع.