وليد ناجي: مساندة المصانع المتعثرة ودعم الشركات الناشئة..…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - باره عريان _ قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن هناك اتجاهين قد تكون وزارة الصناعة تهدف إليهما، بإقامة صندوق دعم المنتجين، فإما أن تتم مساندة المصنعين المتعثرين، نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم أو لأسباب مؤقتة، أو أن يكون الهدف هو دعم رجال صناعة أو من يتحلى بفكر صناعي أو خبرة صناعية، ولا يمتلك رأس المال الكافي لإقامة المصنع الخاص به، علمًا بأن هذين الخطين الإستراتيجيين هما الوحيدان اللذان يمكن العمل عليهما.

ونوه إلى أن البنوك في الأغلب لا تقوم بتمويل الشركات الناشئة، فحينها قد يدخل الصندوق لمساندة هذه الحالات من خلال ضخ رأسمال يساعدها على إقامة المصنع الذي قد تكون الشركة غير قادرة على القيام بإنشائه بشكل منفرد، وهو ما لا ينفي أن البنوك قد توافق على تمويل الشركات الناشئة بالقطاع الصناعي في بعض الأحيان، نظرًا لوجود أصول، وهي التي تشجع البنوك على الدخول في مثل هذه التمويلات.

وأشار إلى أنه قد تطرأ بعض الظروف على المنشآت أو المصنعين، نتيجة للتداعيات العالمية، أو ارتفاع أسعار المواد الخام، أو العوامل الاستثنائية التي قد تؤثر على الصناعة، الأمر الذي يتطلب التدخل لمساندة هذه الحالات.

وأضاف أن هذا الأمر يجب أن يتم وفقًا لشروط مدروسة، تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الذين يعانون من ظروف طارئة أو مؤقتة، أو من هم قادرون على الاستفادة بهذا الدعم في تعظيم الإيرادات وتحقيق قيمة مضافة، ولكن إذا كانت الظروف دائمة أو ناتجة عن فشل إداري، فإن هذا يعني عدم نجاحهم حتى بعد الدعم، وبالتالي يجب تجنب تلك النماذج.

وأوضح أنه يجوز للصناديق منح دعم تمويلي، مثل صندوق التمويل العقاري، لذا قد تتم إقامة صندوق صناعي ليكون منوطًا بمنح المصنعين تمويلات بفائدة منخفضة، أو دون فائدة وفقًا لما يتراءى له.

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وأكد وليد ناجي أن دور البنك المركزي المصري يتمثل في التنسيق بين البنوك والجهة الداعمة، حيث إنه يقوم بدور حلقة الوصل.

توضيح المصنعين احتياجاتهم التمويلية يتيح للبنوك اتخاذ القرار المناسب

ونوه إلى أنه يجب أن يقوم المصنعون بتوضيح احتياجاتهم التمويلية، ووضعهم الحالي، سواء من خلال شرح أسباب توقف المصنع، أو الحاجة إلى شراء معدات وآلات، من شأنها التوفير أو زيادة معدلات الإنتاج، حتى تتمكن البنوك من اتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أنه من الضروري أن تكون الدراسات المقدمة تتسم بكونها منطقية.