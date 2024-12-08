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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدحت إسطفانوس: الصناعات القائمة تحتاج إلى دعم تشغيلي.. وليس… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - باره عريان _ قال مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات سابقًا، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تيتان مصر إن صندوق دعم المنتجين المقرر إطلاقه بالتنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري، سيكون منوطًا بالمساعدة في العملية الإنتاجية.
وأكد إسطفانوس أن الصناعات القائمة لا تحتاج إلى دعم تمويلي، بل هي في حاجة إلى دعم تشغيلي، وهو ما يتمثل في توفير مستلزمات الإنتاج، لا سيما التي يتم استيرادها من الخارج، من خلال إتاحة التدابير المالية التي تمكنهم من ذلك.
ونوه إلى أبرز المقترحات لأوجه الدعم المطلوبة من الصندوق، وتتمثل في تسهيل عملية فتح الاعتمادات لمستلزمات الإنتاج، والتي تعد السبب الأساسي الذي يعوق الصناعة، بالإضافة إلى إتاحة تسهيلات للعملية الإنتاجية بتكلفة منخفضة، حتى تتمكن الصناعة المصرية من المنافسة في الأسواق.
ويرى مدحت إسطفانوس أن جميع القطاعات الإنتاجية تتسم بكونها ذات أولوية، لا سيما الصناعات المتوسطة والصغيرة. ولفت إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج يجب أن يشمل جميع الصناعات، خاصة التي لديها مستلزمات إنتاج مستوردة، مثل الأسمنت والحديد والأسمدة، منوهًا إلى أن باقي الصناعات تحتاج إلى دعم تشغيلي.
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