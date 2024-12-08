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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إلى 3.3 تريليون دولار.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:13 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للصين إلى 3.2659 تريليون دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بزيادة 4.8 مليار دولار أو 0.15% عن نهاية شهر أكتوبر الماضي.
ووفق بيان للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين اليوم، بأن كلا من مؤشر الدولار وأسعار الأصول المالية العالمية ارتفعا في الشهر الماضي، متأثرين بالسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية وتوقعات السوق وبيانات الاقتصاد الكلي.
وأشار البيان إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للصين زاد الشهر الماضي بسبب التأثيرات المجمعة لعوامل مثل تحويل العملة والتغيرات في أسعار الأصول، موضحاً أن الانتعاش الاقتصادي للبلاد يكتسب زخماً وثقة السوق تتحسن، وأن هذه العوامل تساعد على الحفاظ على الحجم المستقر لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وحسب البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، ارتفع احتياطي البلاد من الذهب إلى 72.96 مليون أونصة في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة عن 72.8 مليون أونصة قبل شهر.
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