اقتصاد السعودية ينمو 2.8% في الربع الثالث من 2024

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:13 مساءً - العربية نت _ أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.8%، في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي.

وبالمقارنة مع الربع الثاني من 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا في المملكة نمواً بلغ 0.9%، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 4.3% على أساس سنوي، و0.7% على أساس ربعي.

كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، فيما انخفضت 0.3% على أساس ربعي.