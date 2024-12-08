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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد السعودية ينمو 2.8% في الربع الثالث من 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:13 مساءً - العربية نت _ أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.8%، في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي.
وبالمقارنة مع الربع الثاني من 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا في المملكة نمواً بلغ 0.9%، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 4.3% على أساس سنوي، و0.7% على أساس ربعي.
كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، فيما انخفضت 0.3% على أساس ربعي.
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