نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج السنوي السادس.. غدا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:13 مساءً - دوت الخليج _ تعقد جريدة دوت الخليج غدًا، مؤتمرها السنوي السادس تحت عنوان (الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد)، بفندق نايل ريتز كارلتون القاهرة، قاعة القاهرة، وتبدأ أعمال المؤتمر في الثامنة والنصف صباحًا.

يبدأ المؤتمر بكلمات افتتاحية لكل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، ويعقب كلمتيهما، مقابلة صحفية مع الوزيرين يجريها أحمد رضوان، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج.

رئيس البورصة ونائب رئيس الرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار يكشفون خطط الفترة المقبلة

يلي ذلك إلقاء أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية كلمة افتتاحية يستعرض فيها خطط البورصة في الفترة المقبلة، و كلمة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والتي تتناول خطط الهيئة ووضع الخدمات المالية غير المصرفية.

الجلسة الأولى للمؤتمر تعقد تحت عنوان «إدارة التضخم»، وتناقش كيفية منع الصدمات التضخمية التي في الغالب تحدث مع التطبيق المفاجئ لبرامج وإجراءات الإصلاح سواء عقب خفض سعر الصرف أو دعم السلع والخدمات.

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وتسعى هذه الجلسة إلى مناقشة أفكار من شأنها الحفاظ على منحنى هادئ لحركة الأسعار، ويتحدث خلالها وفقًا للترتيب الأبجدي كل من: أحمد عطا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، وأحمد علي عبد الرحمن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعبير لهيطة العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل – إيجترانس، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، والمهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ويدير الجلسة الدكتور خالد سري صيام رئيس شركة مصر للمقاصة والرئيس الأسبق للبورصة المصرية.

مقابلة صحفية مع نجيب ساويرس.. وحضور رفيع المستوى من قادة مجتمع الأعمال

تعقب الجلسة الأولى، المقابلة الصحفية السنوية مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ويديرها كل من: ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة دوت الخليج.

ومن المرتقب أن تلقي المقابلة التي يتم تنظيمها للدورة السادسة على التوالي، الضوء على نظرة رجل الأعمال نجيب ساويرس لفرص الاستثمار ومناخ الأعمال والقطاعات الأكثر جاذبية، بجانب خططه الاستثمارية الجديدة في الفترة المقبلة.

تعقد ثاني جلسات المؤتمر تحت عنوان “الإصلاح في عين القطاع الخاص”، وتسعى هذه الجلسة إلى تقييم برامج الإصلاح من وجهة نظر المستثمرين عبر زوايا مختلفة، أولها، كيف يقيّم المستثمرون الاقتصادات التي تتعاقب فيها برامج الإصلاح في مدى زمني قصير؟ وثانيها: هل لرجال الاستثمار أي في وضع برامج الإصلاح؟ وثالثها: هل حققت برامج الإصلاح الأهداف المعلن عنها سلفًا؟

يتحدث في الجلسة وفقًا للترتيب الأبجدي كل من: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، والمهندس طارق يوسف العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس للإنشاءات والصناعة، وعمر الشنيطي الشريك التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، ومصطفي فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومحمد الدماطي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دومتي، ويدير الجلسة ماجد شوقي رئيس شركة كاتليست بارتنرز ورئيس البورصة المصرية الأسبق.

تبحث الجلسة الثالثة عن فرص تعزيز موارد النقد الأجنبي، وتعقد تحت عنوان «السياحة والتصدير وفرص أخرى”، وتقدم عبر مجموعة من المحاور، مناقشات واسعة حول وضع الإيرادات السياحية، وتصدير العقار، وتوطين الصناعة، والرهان على تصدير الطاقة، وأهمية البناء على رواج الصادرات الزراعية.

يتحدث خلال الجلسة وفقًا للترتيب الأبجدي كل من: المهندس أحمد فرغلي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، والدكتور ريمون عهدي المدير التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، وطارق عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة بنيان للتنمية والتجارة، والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، وكريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كونكورد ورئيس سيكونس فينشرز والمدير الإقليمي لشركة كوليرز انترناشونال، والمهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية، ويدير الجلسة الدكتور ماهر عشم شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اليفيام للتكنولوجيا المالية.

يسعى المؤتمر عبر مختلف جلساته، إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

كما يستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

يعتبر مؤتمر هذا العام، الامتداد الطبيعي لنقاشات المؤتمرات السنوية الخمسة السابقة التي نظمتها جريدة دوت الخليج، والتي ركزت على تسهيل مناخ العمل في مصر للمستثمرين القائمين والمستهدفين، المحليين والإقليميين والدوليين، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، ورصد حلول فعالة للتحديات المختلفة الداخلية والخارجية.