مال وأعمال

مصر تنفي مزاعم حثها بشار الأسد على مغادرة سوريا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تنفي مزاعم حثها بشار الأسد على مغادرة سوريا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - دوت الخليج – نفت مصر بشكل قاطع ما أوردته صحيفة Wall Street Journal بأن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السوري، بشار الأسد، على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى.

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وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أن تلك المعلومات “لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا”.

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ودعت مصر جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينشر من معلومات.

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وأفادت وكالة نقلا عن مصادر بالجيش السوري والمعارضة بأن الفصائل المسلحة دخلت مدينة حمص الرئيسية من الشمال والشرق.

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وقال وزير الداخلية السوري محمد الرحمون للتلفزيون السوري الرسمي خلال جولة في العاصمة: “أطمئن المواطنين أن هناك طوقا قويا جدا، أمنيا وعسكريا، على الأطراف البعيدة لدمشق وريف دمشق”.

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وأضاف: “لا يمكن لأيّ كان، لا هُم ولا مُشغّليهم ولا داعميهم أن يخترقوا هذا الخط الدفاعي الذي تقوم به القوات المسلحة”.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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