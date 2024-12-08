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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تنفي مزاعم حثها بشار الأسد على مغادرة سوريا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - دوت الخليج – نفت مصر بشكل قاطع ما أوردته صحيفة Wall Street Journal بأن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السوري، بشار الأسد، على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى.
وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أن تلك المعلومات “لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا”.
ودعت مصر جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينشر من معلومات.
وأفادت وكالة نقلا عن مصادر بالجيش السوري والمعارضة بأن الفصائل المسلحة دخلت مدينة حمص الرئيسية من الشمال والشرق.
وقال وزير الداخلية السوري محمد الرحمون للتلفزيون السوري الرسمي خلال جولة في العاصمة: “أطمئن المواطنين أن هناك طوقا قويا جدا، أمنيا وعسكريا، على الأطراف البعيدة لدمشق وريف دمشق”.
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وأضاف: “لا يمكن لأيّ كان، لا هُم ولا مُشغّليهم ولا داعميهم أن يخترقوا هذا الخط الدفاعي الذي تقوم به القوات المسلحة”.
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