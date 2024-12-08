التنمية الصناعية تناشد المستثمرين سداد المستحقات المالية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:21 صباحاً - أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه السادة المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي_ وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقي الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي المصري، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال مدة (15يوم) من تاريخ الإعلان.

كما أشار بيان الهيئة إلى أنه في حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض أو الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.