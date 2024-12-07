وزارة التموين: افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج

دبي - احمد فتحي في السبت 7 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - افتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج، اليوم السبت، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق المشترك بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحافظة القاهرة وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

يأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية.

ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها

تندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري. وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتحت خمسة أسواق لليوم الواحد خلال الفترة السابقة ، وجاري العمل على تعميم هذه المبادرة في جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المناطق، ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، مع التأكيد على أن كافه الأسواق السابقه والتي تم افتتاحها تعمل في نفس أماكنها.