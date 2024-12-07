مال وأعمال

وزارة التموين تفتتح غدا سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة التموين تفتتح غدا سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 7 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية غداً السبت سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

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في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين، تنظم غداً السبت 7 ديسمبر 2024 الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة والذي سيتم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم.

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وفي سياق متصل وبالتوازي مع افتتاح سوق اليوم الواحد غداً بمنطقة المرج، تستمر أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمناطق مدينة نصر وحلوان والاميرية وامبابة في العمل بتنظيم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع المحافظات لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مع تقليل حلقات التداول.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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