مال وأعمال

ارتفاع قياسي في أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى منذ 19…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع قياسي في أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى منذ 19… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 7 ديسمبر 2024 01:12 مساءً - سي إن بي سي_ أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية ارتفع في نوفمبر إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

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وزاد مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، إلى 127.5 نقطة في نوفمبر من 126.9 نقطة معدلة في أكتوبر.

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وهذا هو أعلى مستوى في 19 شهرا بزيادة 5.7% عن العام الماضي.

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وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 7.5% فوق المستويات التي سجلها قبل شهر، و32% فوق المستويات التي سجلها قبل عام، نتيجة المخاوف حيال انخفاض إنتاج زيت النخيل عن المتوقع بسبب هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق آسيا.

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وصعدت أسعار زيت الصويا مع ارتفاع الطلب العالمي على وارداته، كما زاد سعر زيوت بذور اللفت ودوار الشمس.

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وانخفضت مؤشرات أسعار المواد الغذائية الأخرى.

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وهبطت أسعار الحبوب 2.7% مقارنة مع أكتوبر بفضل تراجع أسعار القمح والأرز.

ونزل السكر 2.4% مقارنة بأكتوبر مع بدء عملية الإنتاج في الهند وتايلاند وانحسار المخاوف بشأن توقعات المحاصيل في البرازيل.

وفي تقرير منفصل، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب في 2024 من 2.848 مليار طن إلى 2.841 مليار طن، بانخفاض 0.6% عن العام الماضي ولكنه لا يزال ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام العالمي للحبوب 0.6% إلى 2.859 مليار طن في 2024-2025 نتيجة للاستهلاك المتزايد.

ونتيجة لذلك، تتوقع الفاو انخفاض نسبة مخزونات الحبوب إلى الاستخدام إلى 30.1% عند نهاية موسم 2025 من 30.8% في موسم 2023-2024، لكنها تظل تشير إلى “مستوى مريح من المعروض العالمي”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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