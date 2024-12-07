انت الأن تتابع خبر 6.397 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجاوزت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الحالي حاجز الــ 6 مليارات دينار، على الرغم من تراجعها الطفيف مقارنه مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها 6.397 مليار دينار، مقابل 6.406 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وسجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 4.3% للصناعات البلاستيكية والمطاطية، و22% للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

وانخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 4% لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و22.4% للإنشائية و24.4% للصناعات التعدينية.

واستحوذت أربع دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي وهي "الهند وأميركا والسعودية والعراق"، مسجلة ما قيمته 4.032 مليار دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، بنسبة 44%، لتسجل 1.533مليار دينار، مقابل 1.064 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، بنسبة 11.7%، لتسجل ما قيمته 884 مليون دينار، مقابل 791 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل تراجعت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 3.5 بالمئة خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، منخفضة إلى 719 مليون دينار مقابل 745 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر 11 الماضية، تراجعا بنسبة 19.1%، منخفضة مليون إلى 896 مليون دينار مقابل 1.107 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر 11 الماضية، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.895 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 1.279 مليار دينار، والدول الإفريقية 31 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لأميركا الشمالية خلال الأشهر 11 الماضية، ما قيمته 1.568 مليار دينار، ودول أميركا الجنوبية 77 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي 323 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 135 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 87 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر 11 الماضية على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.428 مليار دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.427 مليار دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 1.028 مليار دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 744 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 641 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 477 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة نحو 279 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 247، والإنشائية 104 ملايين دينار والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 20 مليون دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.