جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك قصص نجاح…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال جولته الترويجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كمتحدث رئيسي بحلقة نقاشية بعنوان: “شراكات الطاقة العالمية: بين الواقع والمأمول” ضمن فعاليات قمة ومعرض حوار الهيدروجين 2024 العالمية في نسختها الخامسة المنعقدة بمدينة نورنبرغ الألمانية.

واستعرض رئيس اقتصادية قناة السويس استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، وكذلك الأنشطة والخدمات اللوجستية المصاحبة لهذه الصناعة مثل نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر، التي نجحت الهيئة في تقديمها من خلال موانيها على البحرين المتوسط والأحمر.

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تمتلك قصص نجاح ملهمة في قطاع الوقود الأخضر؛ حيث كانت سباقة لتدشين أول مشروع للهيدروجين الأخضر خلال قمة المناخ COP27 في مصر، مشيرًا إلى أنه منذ هذا الوقت أخذت المنطقة الاقتصادية على عاتقها تقديم أوجه الدعم كافة لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهذا المجال سواءً الألواح الشمسية أو توربينات الرياح وكذلك المحللات الكهربائية، وأغشية محطات التحلية، فضلًا عن اتخاذ خطوات فاعلة لتقديم الخدمات والأنشطة اللوجستية المعتمدة على الوقود الأخضر، مثل خدمات تموين السفن التي تقدمها الهيئة حاليًا من خلال موانيها.

كما أكد على سعي الهيئة لتفعيل الاتفاقيات الإطارية الموقعة مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة بصناعات وتطبيقات الهيدروجين الأخضر داخل الهيئة؛ حيث خصصت الهيئة مساحات بمنطقتي السخنة وشرق بورسعيد الصناعيتين التابعتين لها لتلك الصناعة الواعدة التي تعد محور ارتكاز التحول للاقتصاد الأخضر تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وشارك بهذه الحلقة النقاشية كلٌّ من شهاب بودن، وزير التعليم العالي التونسي السابق، ويورغن فريدريش، المبعوث الوزاري لمشاريع الهيدروجين، بوزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ الألمانية، وتوبياس جوتهارت، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة البافارية، وهوغلر كلاسن، مدير الطاقة والشؤون المناخية في شركة Aurobis AG، وكورنيليا مولر باجل، رئيسة قسم الغاز الأخضر، بشركة VNG AG.

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الجدير بالذكر أن مؤتمر قمة ومعرض “حوار الهيدروجين” العالمي، يجمع صناع القرار والخبراء الدوليين من رجال الأعمال والمسؤولين والعلماء، وجميع المعنيين بسلسلة القيمة الكاملة لاقتصاد الهيدروجين؛ حيث يعزز هذا الحدث الحوار وتبادل المعرفة والتواصل بين الأطراف كافة من أجل دعم التكثيف الناجح لاقتصاد الهيدروجين في أوروبا، وكانت قمة 2023 قد شهدت نجاحًا ملحوظًا بحضور أكثر من 1500 مشارك، وممثلون من أكثر من 30 دولة، و48 عارضًا.