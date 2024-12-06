وزير البترول يبحث مع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات سبل…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - دوت الخليج_ قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة مقر الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات في لندن، في إطار زيارته للمملكة المتحدة، ورافقه خلال الزيارة السفير شريف كامل السفير المصري في لندن، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، وكان في استقباله تيم ريد الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات.

وتناول اللقاء فرص التعاون بين الجانبين في ضوء ما تقدمه الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من خدمات وتسهيلات لدعم تمويل المشروعات بمختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه استعرض تيم ريد، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل الصادرات، المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الهيئة بمنطقة الشرق الأوسط والذي يعكس قدرة الهيئة على إطلاق مصادر جديدة ومرنة للتمويل التجاري من أجل تنفيذ مشاريع رائدة في مختلف أنحاء العالم.

واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

كما تطرق إلى مشروعات القيمة المضافة وكفاءة الطاقة والتحول الطاقي والتي يمكن للهيئة تمويلها بالتعاون مع الشركات البريطانية في ضوء توجهات الهيئة والتي تأتي المشاريع المُستدامة على رأس أولوياتها.

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يشار إلى أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات هي وكالة ائتمان تابعة للحكومة البريطانية.

كما تقدم مجموعة تنافسية عالية المرونة من حلول الدعم المالي لتشجيع الصادرات من المملكة المتحدة، بما يخدم كلا من الموردين والمشترين. وتقدم الهيئة حلول مالية طويلة الأجل وعالية القيمة للعملاء في مختلف أنحاء العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط.