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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يبحث خطط كارلايل العالمية للتوسع بمجالي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - دوت الخليج_ عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته الحالية للمملكة المتحدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة كارلايل العالمية، للقاء توني هاوارد، والمهندس هشام مكاوي ممثلي الشركة، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة .
تناول الاجتماع مناقشة خطط الشركة للاستثمار في مصر والتوسع في مجالي الاستكشاف وتنمية الحقول، خاصة في أعقاب ما تم إبرامه مؤخرًا من اتفاق لاستحواذ شركة كارلايل على محفظة من استثمارات الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط في إيطاليا ومصر من شركة إنرجين.
وتشمل هذه الأصول الاستثمارية حقل أبو قير، أحد مناطق إنتاج الغاز الطبيعي الهامة في مصر.
يأتي هذا اللقاء على خلفية مساعي وزارة البترول والثروة المعدنية لتسريع وتيرة الإنتاج عبر طرحها حزمة المحفزات الاستثمارية لشركات البحث والاستكشاف والإنتاج، ورؤية الشركة العالمية لتوسيع انشطتها فى مصر .
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