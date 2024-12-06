وزير البترول يبحث مع هاربور إنيرجي خططها بمجال الاستكشاف…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - دوت الخليج_ زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مقر شركة هاربور إنيرجي في لندن، بمرافقة السفير شريف كامل السفير المصري في لندن، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، وكان في استقباله ليندا كوك الرئيس التنفيذي لشركة هاربور إنيرجي و المهندس سامح صبري المدير التنفيذي للشركة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استعرض اللقاء موقف مشروعات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف بعد استحواذها على مناطق امتياز شركة ونترشال ديا في مصر بدلتا النيل والبحر المتوسط.

وأعربت ليندا كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن تطلعها للبناء على النجاحات التي حققتها شركة ونترشال ديا الألمانية خلال السنوات الماضية في قطاع البترول المصري، لافتة إلى أن هاربور انيرجي وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى التوسع في عمليات البترول والغاز في مصر على نطاق كبير.

ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية ومن بينها حزمة الحوافز الجديدة للشركاء الأجانب بهدف زيادة الإنتاج.

ودعا وزير البترول الشركة لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG .