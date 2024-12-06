وزير البترول يبحث مع شل العالمية وضع أول بئر بشمال كليوباترا…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - دوت الخليج_ زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مقر شركة شل العالمية في لندن، ورافقه خلال الزيارة كل من السفير شريف كامل السفير المصري في لندن، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، وكان في استقباله وائل صوان الرئيس التنفيذي لشركة شل، وداليا الجابري رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر، في إطار جولته بالمملكة المتحدة.

وتناول اللقاء بحث الموقف التنفيذي لمشروعات شركة شل في مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخطط الشركة المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف، ومستجدات التفاوض بين الشركة وشركة إيجاس للحصول على منطقة استكشافية جديدة بالبحر المتوسط في إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التي تمتلكها مصر.

وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج في 2025/2024

وبحث الجانبان موقف الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية ووضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج في 2024/2025، وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق البحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق.