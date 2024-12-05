النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ تأجيل زيادة الإنتاج حتى نهاية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان تحالف أوبك+ تأجيل تطبيق خطط لزيادة الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال تعاملات الأربعاء 53 سنتاً أو بنسبة 0.73% إلى مستوى 72.84 دولار للبرميل في الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 56 سنتاً أو بنسبة 0.82% إلى 69.10 دولار للبرميل.

يأتي هذا الارتفاع بعد قرار مجموعة أوبك+ الخميس تأجيل زيادة الإنتاج النفطي، عبر تمديد الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وكان من المقرر أن تقوم الدول الأعضاء الثمانية المشاركة في أحدث خفض للإنتاج من أوبك+ والبالغ 2.2 مليون برميل يومياً بزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً، وهو جزء بسيط من إجمالي الكمية، خلال شهر يناير، بعد تأجيل الزيادة من أكتوبر ثم من ديسمبر، بسبب انخفاض الأسعار.

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ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في المجموعة في 28 مايو 2025.

وكشفت أوبك+ عن أن زيادة إنتاج الإمارات ستتم تدريجياً بدءاً من أبريل 2025 وحتى نهاية سبتمبر 2026.