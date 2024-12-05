مال وأعمال

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تنفيذ مزيدا من المشروعات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تنفيذ مزيدا من المشروعات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - رنا ممدوح _ بحث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية في مختلف الشركات الصناعية.

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جاء ذلك، خلال زيارتهما شركة النصر للأسمدة “سمادكو” التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – حيث كان في استقبالهما اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.

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واستهل الوزيران ومحافظ السويس الزيارة بعقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.

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وعرض النواب عدد من الرؤى والمقترحات واستعرضوا أيضا عدد من الموضوعات الخاصة بشركة النصر للأسمدة والجهود المبذولة لتحقيق الإستدامة فى المجال الصناعي والبيئي، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس.

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وأكد الوزيران أن مشروعات تطوير الشركات وتحديث العمليات الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة لا بد وأن تشتمل على تحقيق معايير الجودة والاستدامة والالتزام بالاشتراطات البيئية.

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وأكدوا نواب البرلمان من جانبهم، على دعمهم الكامل لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في محافظة السويس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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