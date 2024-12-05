مال وأعمال

وزير البترول يبحث مستجدات أعمال آتون ريسورسز الكندية في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يبحث مستجدات أعمال آتون ريسورسز الكندية في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2024 12:19 مساءً - دوت الخليج_ عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة آتون ريسورسز الكندية، في إطار مشاركته في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA)  بلندن.

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وتناول اللقاء بحث مستجدات أعمال الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب في منطقة امتيازها بأبو مروات بالصحراء الشرقية.

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وأشاد وزير البترول بما حققته الشركة من نتائج إيجابية مؤخراً حيث حققت كشفين تجاريين هما حمامة وغرب روودروين، كما تسعى لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الذهب المستخرج من المناجم بالمناطق التابعة لها، مؤكداً تقديم الدعم الكامل للشركة لتسريع وتيرة الأعمال بالمناطق التابعة لها والتوسع في أنشطتها في مصر.

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ومن جانبه أكد طونو فاك، رئيس شركة آتون ريسورسز، التزام شركته بزيادة الاستثمار في مصر باعتبارها شريك مهم، مشيداً بالتعاون الوثيق مع الوزارة وهيئة الثروة المعدنية، وجاذبية القانون الجديد للتعدين في مصر مبدياً تفاؤله بتحقيق مزيد من النجاحات.

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وفي نهاية اللقاء تم توقيع خطاب نوايا بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أتون، بشأن توجيه المختصين بهيئة الثروة المعدنية لدراسة تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة للشركة، بما يسمح لها بزيادة استثماراتها الأجنبية داخل مناطق الامتياز مما يعظم العائد للدولة المصرية.

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ووقع على خطاب النوايا رئيس الشركة، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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