نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض 2% مع ارتفاع الإنتاج لمستوى قياسي في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2024 09:19 صباحاً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار النفط ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 2% عند التسوية، بعد الكشف عن ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد في الأسبوع الماضي، رغم تراجع المخزونات في الولايات المتحدة.

ويأتي تراجع أسعار النفط وسط ترقب المتعاملين إعلان مجموعة أوبك+ قرارها بشأن تمديد خفض إنتاج النفط من عدمه مع عقد اجتماعها يوم الخميس بشأن سياسة الإنتاج، في ظل خطة لعودة الإنتاج إلى الزيادة تم تأجيلها عدة مرات مع الظروف غير المواتية لتطبيقها.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار أو 1.78% لتصل إلى 72.31 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.40 دولار أو 2% لتسجل عند التسوية 68.54 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

زيادة الإنتاج الأمريكي وتراجع المخزونات

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كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الصادرة الأربعاء، ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي 20 ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي جديد وصل إلى 13.513 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم الجمعة 29 نوفمبر.

يأتي ذلك في ظل انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 5.1 مليون برميل إلى 423.4 مليون خلال الأسبوع الماضي، وفقاً للبيانات، مقارنة بتوقعات بتراجعها 671 ألف برميل فقط بحسب محللين ضمن استطلاع أجرته وكالة .

جاء هذا التراجع مع تكثيف المصافي لعملياتها، حيث زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي.

وقال كبير محللي النفط في الأمريكتين لدى Kepler، مات سميث: “زيادة نشاط التكرير مع ارتفاع معدلات الاستهلاك إلى أعلى مستوى منذ الصيف أدى إلى تأرجح في السحب من مخزونات الخام مقابل زيادة المشتقات”.

وسجل خام برنت خلال تعاملات الثلاثاء أكبر مكسب في أسبوعين مع ارتفاع بنسبة 2.5%.

حالة ترقب لقرار أوبك+

تعد سوق النفط في حالة ترقب مع تسليط المستثمرين تركيزهم على اجتماع مجموعة أوبك+ المقرر عقده الخميس الخامس من ديسمبر، بحسب ما قاله محللون.

وذكرت مصادر في القطاع لوكالة ، أنه من المرجح أن تمدد المجموعة تخفيضات إنتاج النفط إلى نهاية الربع الأول من عام 2025.

وقال مات سميث: “رغم أن تأجيل إلغاء تخفيضات الإنتاج متوقع، سيكون للخطاب الصادر عن الاجتماع التأثير الأكبر”.