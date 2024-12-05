نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الفيدرالي الأمريكي: نعمل على تقييد معتدل لتمكين التضخم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2024 08:11 صباحاً - سي إن بي سي_ قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن هناك دعماً واسع النطاق في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف باول خلال مؤتمر “New York Times DealBook”، الأربعاء الرابع من ديسمبر ، أنه لا يشعر بالقلق من أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تقوض صلاحياته بعد توليها السلطة في يناير المقبل.

وعلق على فكرة وضع ما يسمى رئيس ظل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قائلاً: “لا أرى أن الأمر مطروح على الطاولة إطلاقاً”، متوقعاً أن تربطه علاقة جيدة مع أي شخص يعينه ترامب وزيراً للخزانة.

وذكر رئيس الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة وبشكل ملحوظ، ولا يوجد سبب يمنعه من الاستمرار على هذا المستوى.

وأشار إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل طفيف في معظم المناطق الأميركية، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات الهجرة كان جزءاً من السبب وراء قوة نمو الاقتصاد خلال عام 2023.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقال باول: “أشعر بارتياح كبير بشأن وضع السياسة النقدية”.

وذكر باول أن الفيدرالي تحرك بسرعة كبيرة جداً فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويحاول البنك أن يكون معتدلاً ​​بحيث تكون السياسة أقل تقييداً حتى يتمكن التضخم من الانخفاض، ولكن دون الإضرار بسوق العمل.

وتابع: “لا يزال معدل البطالة منخفضاً للغاية، ونحقق تقدماً فيما يتعلق بالتضخم”.

وكان مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي سجل نسبة 2.3% خلال شهر أكتوبر بحسب ما أعلنته وزارة التجارة الأمريكية، وهو ما جاء متماشياً مع التوقعات.

وبحسب البيانات ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 0.2% على أساس شهري، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.3%. وكان كلاهما متوافقاً مع توقعات Dow Jones، على الرغم من أن المعدل السنوي كان أعلى من المستوى المسجل في سبتمبر عند 2.1%.

وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهر التضخم الأساسي قراءات أقوى، مع زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري وقراءة سنوية بنسبة 2.8%، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات أيضاً.

وكان المعدل السنوي أعلى بنسبة 0.1% عن مستواه في سبتمبر.