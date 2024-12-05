مال وأعمال

مستوى قياسي لإنتاج النفط الأمريكي وتراجع مخزونات الخام…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مستوى قياسي لإنتاج النفط الأمريكي وتراجع مخزونات الخام… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2024 08:11 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي 20 ألف برميل يوميًا إلى مستوى قياسي جديد وصل إلى 13.513 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم الجمعة 29 نوفمبر، بحسب ما كشفته بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الصادرة الأربعاء الرابع من ديسمبر.

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ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من تسجيل إنتاج النفط مستوى غير مسبوق سابقاً خلال الأسبوع المنتهي في الأول من شهر نوفمبر عند مستوى 13.50 مليون برميل يومياً.

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تراجع مخزونات النفط

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 5.1 مليون برميل إلى 423.4 مليون خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بتراجعها 671 ألف برميل فقط بحسب محللين ضمن استطلاع أجرته وكالة .

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وأشارت البيانات إلى زيادة مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية بكمية 50 ألف برميل.

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وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 615 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي، كما وزادت معدلات تشغيل المصافي 2.8% خلال الأسبوع إلى 93.3%.

ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير

زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر إلى 214.6 مليون، بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة، مقابل توقعات بارتفاع 600 ألف.

وكشفت البيانات عن زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 118.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات بارتفاعها 900 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر بنحو 1.64 مليون برميل يومياً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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