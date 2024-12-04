نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يلتقي رئيسة نيو هوب الصينية لمناقشة مضاعفة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ليو تشانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة “نيو هوب New Hope” الصينية، والوفد المُرافق لها.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب ليو تشانج والوفد المرافق لها، مؤكدًا عُمق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين التي أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج، في ديسمبر ٢٠١٤، والتي يحتفل البلدان بذكراها العاشرة ومن ثَمّ يُمكن اعتبار هذا العام ۲۰۲٤ بمثابة “عام الشراكة المصرية الصينية”.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمجال عمل الشركة التي تُعد واحدة من ضمن أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال الزراعة الحديثة، والأعلاف الحيوانية وأعلاف الدواجن والأسماك.

وأوضح أن الشركة لها فروع في أكثر من دولة حول العالم، كما أنها بدأت نشاطها في مصر عام ۲۰۱۱، ولديها 5 مصانع في كلٍ من بنى سويف والسادات وجمصة وحوش عيسى ووادى النطرون.

وأكد مدبولي أن اللقاء يستهدف مناقشة إمكانية مضاعفة استثمارات مجموعة “نيو هوب” الصينية في مجال المنتجات الزراعية والأعلاف الحيوانية والداجنة، لاسيما أن قطاعي الزراعة والأمن الغذائي يُمثلان أولوية قُصوى بالنسبة للدولة المصرية.

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وأشار إلى أن أي توجه من المجموعة الصينية لزيادة استثماراتها في مصر سيلقى منّا كل الدعم وستُمنح الحوافز المُقررة في هذا الشأن.

رئيسة مجموعة نيو هوب: لدينا الآن 5 مصانع في السوق المصرية ونتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الفترة المُقبلة

بدورها، وجهّت ليو تشانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة “نيو هوب New Hope” الصينية، الشكر للحكومة المصرية على دعمها المستمر لأعمال الشركة منذ بدء نشاطها في السوق المصرية في عام 2011.

وقالت: “أصبح لدينا الآن 5 مصانع في السوق المصرية، ونتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المُقبلة”.

وخلال الاجتماع، أبدت تشانج إعجابها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتجربة التنموية التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية.

واستعرضت رئيس مجلس إدارة مجموعة “نيو هوب” الصينية إمكانات الشركة على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك 600 مصنع لإنتاج الأعلاف والمنتجات المُلحقة، كما أن الشركة تحتل المرتبة الأولى في الصين في مجال تربية الدواجن وإنتاج الألبان.

وأكدت أن الشركة استطاعت خلال فترة وجودها في السوق المصرية الوصول إلى مكانة مُهمة، ولديها رغبة حقيقية في نقل خبراتها في مجال سلاسل توريد المنتجات الغذائية، لاسيما أن الشركة لها تجربة مُهمة في مجال تحقيق الأمن الغذائي في الصين تطورت على مدار أكثر من 40 عامًا وتسعى إلى نقل هذه التجربة إلى مصر.

فيما استعرضت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، فرص الاستثمار المتاحة أمام المجموعة الصينية في عدد من المحافظات المصرية، حيث يوجد عدد كبير من المصانع الجاهزة للاستثمار فيها من قبل المجموعة.

وأوضحت أنها ستصطحب رئيس مجلس إدارة المجموعة الصينية في زيارة إلى مواقع هذه المصانع، مشيرة إلى أنها أبدت رغبة في الاستثمار في أحد المصانع في محافظة دمياط لاستخدامه في نشاط تعبئة وتغليف الأسماك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.