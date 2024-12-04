مدبولي: بدء تطبيق دعم نقدي للسلع التموينية تجريبيا بداية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أن الحكومة بصدد تطبيق دعم نقدي مخصص للسلع التموينية بصورة تجريبية في بعض المناطق اعتبارًا من العام المالي المقبل.

جاء ذلك في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي اليوم، بعد مناقشة نتائج الحوار الوطني الجاري حاليًا، والذي يتناول مقترحات ورؤى حول تطبيق هذه المبادرة في الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة أحالت ملف الدعم النقدي للسلع التموينية إلى الحوار الوطني، حيث طلبت من المشاركين في الحوار الوطني تقديم مقترحاتهم ورؤاهم بشأن آلية تنفيذ هذه المبادرة قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد على المخرجات النهائية لهذا الحوار لوضع خطة تنفيذية لهذه المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة التجريبية لدعم السلع التموينية ستكون في محافظة أو اثنتين أو ثلاث، مع البدء في تطبيقها في بداية العام المالي المقبل، بناء على المخرجات التي ستنتهي إليها جلسات الحوار الوطني.