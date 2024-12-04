مدبولي: تطوير ميناء سفاجا ليصبح مركزا رئيسيا لتصدير…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن التركيز الأكبر حاليًا في مشروع “المسدس الذهبي” ينصب على المنطقة المحيطة بميناء سفاجا، التي تُعد من أبرز المناطق التي ستشهد تنمية كبيرة في المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح مدبولي أن رؤية الحكومة لهذه المنطقة تتضمن إنشاء منطقة صناعية متكاملة حول الميناء، لتوطين العديد من الصناعات الحيوية، وخاصة تلك المرتبطة بمجال الطاقة المتجددة.

وأضاف مدبولي أن ميناء سفاجا سيُصبح مركزًا رئيسيًا لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن مناطق توليد الطاقة ستتمركز في غرب النيل، بداية من قنا وسوهاج وصولاً إلى المناطق الجنوبية، مما يعزز من أهمية ميناء سفاجا في توفير البنية التحتية اللازمة لهذه الصناعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لتحويل ميناء سفاجا إلى نقطة محورية في مجال الطاقة المتجددة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، مع ضمان تحقيق استدامة بيئية واقتصادية في هذا القطاع الحيوي.