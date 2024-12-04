- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الإعلان عن أخبار إيجابية في قطاع البترول والغاز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن شركة ريتش بتروليوم أكدت التزامها بالاسراع في معدلات البحث والتنقيب والإنتاج في الحقول والمناطق التي حصلت على امتيازها.
جاء ذلك بعد لقاء جمع رئيس الشركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير البترول، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة العمل في قطاع البترول والغاز لتعزيز الإنتاجية.
وأضاف مدبولي -خلال مؤتمر صحفي – أن الحكومة تتطلع إلى أخبار إيجابية في الأيام القادمة بشأن الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج في مجال الغاز والبترول.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الموضوعات قريبًا بالتعاون مع وزارة البترول، حيث من المتوقع أن تُعلن مزيد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: الإعلان عن أخبار إيجابية في قطاع البترول والغاز… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.