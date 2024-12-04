مدبولي: الإعلان عن أخبار إيجابية في قطاع البترول والغاز…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن شركة ريتش بتروليوم أكدت التزامها بالاسراع في معدلات البحث والتنقيب والإنتاج في الحقول والمناطق التي حصلت على امتيازها.

جاء ذلك بعد لقاء جمع رئيس الشركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير البترول، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة العمل في قطاع البترول والغاز لتعزيز الإنتاجية.

وأضاف مدبولي -خلال مؤتمر صحفي – أن الحكومة تتطلع إلى أخبار إيجابية في الأيام القادمة بشأن الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج في مجال الغاز والبترول.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الموضوعات قريبًا بالتعاون مع وزارة البترول، حيث من المتوقع أن تُعلن مزيد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة القادمة.