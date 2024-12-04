مدبولي: الحكومة بصدد إصدار قانون تنظيم مناطق المال والأعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - يارا الجنايني _ كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، عن أن الحكومة على وشك الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تنظيم مناطق المال والأعمال، والذي من المتوقع مناقشته في مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح مدبولي -خلال مؤتمر صحفي اليوم- أن هذا القانون يعد خطوة هامة لجذب الشركات الدولية والعالمية إلى مصر، حيث سيفتح المجال أمام مراكز المال والأعمال والبنوك الاستثمارية العالمية لإنشاء مقرات وفروع وأنشطة لها داخل البلاد.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القانون سيكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويدعم دوره كمركز إقليمي هام في المنطقة.

وأضاف أن هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل جديدة.