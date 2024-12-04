مدبولي: مصر أنفقت تريليون جنيه على قطاع الصحة في 10 سنوات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب من تريليون جنيه على تحسين وتطوير هذا القطاع خلال العقد الماضي.

جاء ذلك في إطار حديثه أثناء جولة ميدانية لخمسة مستشفيات جديدة، حيث وصفها بأنها “خمس قلاع صحية” يتم إنشاؤها لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات الكبيرة في قطاع الصحة ترد على أي تساؤلات حول اهتمام الدولة بهذا الملف، مؤكدًا أن المشروعات الصحية الضخمة التي يتم تنفيذها حاليًا ستكتمل في السنوات القليلة المقبلة، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة للصحة العامة.

وأضاف رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية من تطبيق التأمين الصحي الشامل ستنطلق قريبًا، مع العمل على إنهاء خمس محافظات جديدة في إطار المنظومة الكبيرة، ليتسع نطاق التأمين الصحي ليشمل 6 محافظات إضافية.

وأكد مدبولي أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير رعاية صحية شاملة ومتطورة لجميع المواطنين.